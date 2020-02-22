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Как голосовать за участников Национального отбора на Евровидение-2020

22.02.2020

22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен финалистов. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

евровидение 2020

Больше по теме: Тина Кароль, Джамала и Verka Serduchka: что нас ждет в финале Национального отбора на Евровидение-2020

Жеребьевка определила порядок участия финалистов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, в финале уже 22 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:

  1. KRUTЬ
  2. Jerry Heil
  3. Go-A
  4. David Axelrod
  5. KHAYAT
  6. TVORCHI

После того, как все финалисты Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников Нацотбора:

KRUTЬ

круть

Jerry Heil

джери хейл

Go-A

GO-A

David Axelrod

девид аксельрод

KHAYAT

хаят

TVORCHI

творчи

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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