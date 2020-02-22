22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Зрители услышат живое исполнение конкурсных песен финалистов. Как проголосовать за своего фаворита на Национальном отборе на Евровидение-2020 — узнайте в материале.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

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Жеребьевка определила порядок участия финалистов Национального отбора на Евровидение-2020. Согласно результатам, в финале уже 22 февраля выступят претенденты на победу в такой очередности:

После того, как все финалисты Нацотбора-2020 представят свои песни, ведущий Сергей Притула объявит старт голосования. Вы сможете отдать свой голос, отправив СМС с кодом участника на номер 7766. Или проголосовать бесплатно в приложении «Телепортал». Более детальные правила голосования читайте ЗДЕСЬ.

Коды участников Нацотбора:

KRUTЬ

Jerry Heil

Go-A

David Axelrod

KHAYAT

TVORCHI

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