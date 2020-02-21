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Тина Кароль, Джамала и Verka Serduchka: что нас ждет в финале Национального отбора на Евровидение-2020

21.02.2020

22 февраля в 19:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA:ПЕРШИЙ состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020. Кроме номеров финалистов — KRUTЬ, Jerry Heil, Gо-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI — нас ждут  выступления топовых звезд украинского шоу-бизнеса.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Эфир Нацотбора-2020 откроет Verka Serduchka с грандиозным музыкальным перформансом. 

Член жюри Тина Кароль покажет шоу-номер, специально подготовленный для финала украинского отбора. 

А победительница Евровидения-2016 и ексчлен жюри Джамала представит телевизионную премьеру песни «Жалі», написанную совместно с хип-хоп исполнительницей alyona alyona. 

По словам Джамалы, ее песня для выступления на Нацотборе-2020 будет о  сожалениях и их значении в жизни:

«Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не сожалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. Победитель не тот, кто все время выигрывает, а тот, кто никогда не сдается».

Напомним, что уже в эту субботу станет известен представитель Украины на Евровидение-2020. KRUTЬJerry HeilGo-ADavid AxelrodKHAYAT и TVORCHI – именно кто-то из этих участников в мае представит страну на песенном конкурсе в Роттердаме.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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