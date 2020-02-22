22 лютого о 19:00 одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Крім номерів фіналістів – KRUTЬ, Jerry Heil, Gо-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI – на нас чекають виступи топових зірок українського шоу-бізнесу.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Ефір Нацвідбору-2020 відкриє Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом.

Член журі Тіна Кароль покаже шоу-номер, спеціально підготовлений для фіналу українського відбору.

А переможниця Євробачення-2016 і ексчлен журі Джамала представить телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем alyona alyona.

За словами Джамали, її пісня для виступу на Нацвідборі-2020 буде про жалі і їх значення в житті:

«Всі книги про досягнення успіху, шляху до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жаль, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається».

Нагадаємо, що вже в цю суботу стане відомий представник України на Євробачення-2020. KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT і TVORCHI – саме хтось із цих учасників в травні представить країну на пісенному конкурсі в Роттердамі.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

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