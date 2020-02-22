Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Тіна Кароль, Джамала і Verka Serduchka: що на нас чекає у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020

22.02.2020

22 лютого о 19:00 одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. Крім номерів фіналістів – KRUTЬ, Jerry Heil, Gо-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI – на нас чекають виступи топових зірок українського шоу-бізнесу.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Ефір Нацвідбору-2020 відкриє Verka Serduchka з грандіозним музичним перформансом.

Член журі Тіна Кароль покаже шоу-номер, спеціально підготовлений для фіналу українського відбору.

А переможниця Євробачення-2016 і ексчлен журі Джамала представить телевізійну прем’єру пісні «Жалі», написану спільно з хіп-хоп виконавцем alyona alyona.

За словами Джамали, її пісня для виступу на Нацвідборі-2020 буде про жалі і їх значення в житті:

«Всі  книги про досягнення успіху, шляху до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жаль, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається».

Нагадаємо, що вже в цю суботу стане відомий представник України на Євробачення-2020. KRUTЬJerry HeilGo-ADavid AxelrodKHAYAT і TVORCHI – саме хтось із цих учасників в травні представить країну на пісенному конкурсі в Роттердамі.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Члени журі – Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить