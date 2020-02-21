Смотрите онлайн-трансляцию финала Национального отбора на Евровидение 2020 уже 22.02.2020 в 19:00 на нашем сайте. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканалах СТБ и UА: Перший.

Согласно жеребьевке от 15 февраля 2020 года в финале выступят 6 исполнителей в следующем порядке:

Все песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2020 вы можете послушать прямо сейчас.

По словам судьи Нацотбора на Евровидение-2020 Тины Кароль, открытием первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020 лично для нее стала KRUTЬ. Участница заняла лидирующую позицию в результате оценок зрителей и членов жюри.

Также Тина Кароль призналась, что оценивала по принципу общего впечатления от выступления:

«Нельзя разделять вокал, постановку, аранжировку и смысл».

А вот что касается другой финалистки Нацотбора Jerry Heil, мнения жюри по поводу ее выступления разделились. По словам судьи Нацотбора на Евровидение-2020 Виталия Дроздова, если исполнительница не поменяет концепцию номера, то у нее нет никаких шансов:

«Я понимаю, что в первом полуфинале я сделал слишком много комплиментов Jerry Heil. Но я действительно считаю, что если у нее все получится, то она может стать большим артистом в Украине. Мне в ее конкурсном номере в полуфинале не хватило энергии. Слышал, что команда конкурсантки делает что-то новое для финала. Но, если будет то же самое, что и две недели назад, у нее нет никаких шансов. Номер Jerry Heil для многих смотрелся как утренник в детском саду. И если у них получится сделать новый хороший номер и в самой артистке будет чуть больше энергии и желания победить, тогда шансы достаточно велики будут».

Победительница Евровидения-2016 и экс-член жюри Джамала (Jamala) похвалила коллектив Gо-A за их опыт:

«Они выглядели очень опытными, пели уверенно, попадали в ноты. Они доказали, что могут быть в финале. Мне только не нравится, что этот фольклорный тренд был в топе три года назад. И мне кажется, это выглядит устарело. Я обожаю украинскую музыку, фольклорность, но не так прямолинейно и не так в лоб. Это выглядит как переделанная украинская песня. Однако вокал – очень хороший. Номер – очень ровно, для меня не было прямо номера, но выступили хорошо. Мне кажется, что группа Gо_A – победители по работе со зрителями в первом полуфинале Нацотбора».

По мнению Виталия Дроздова, для того, чтобы Дэвиду Аксельроду победить в финале Нацотбора, нужно добавить харизмы:

«Если говорить о Дэвиде Аксельроде, то ему не хватает жизни, харизмы в его образе. Он – великолепный певец. Но то, что происходит за кругом его вокальных способностей, пока оставляет желать лучшего. Все-таки артист должен быть ярким и харизматичным – в поведении на сцене и вне её! Но от Девида эта яркость пока не исходит так, как хотелось бы. Когда Лучано Паваротти улыбался посреди исполнения арии, зал сходил с ума. Когда он рассказывал анекдот – смеялись и грузчики, и профессора. Вот бы и Девиду добавить такой харизмы, цены бы ему не было! Во-вторых, есть определенные сложности с песней…»

Что касается финалиста KHAYAT’а, то Тина Кароль отметила, что артист за год сильно изменился. На отбор он пришел с подготовленной песней, которая является коммерческой, интересной и делает исполнителя драйвовым. Однако, к номеру у судьи замечаний было больше:

«Кое-что можно в номере починить. Я против девушек с тобой на сцене».

Андрей Данилко согласился с Тиной и отметил, что постановку всегда можно изменить. Также он добавил, что самой хитовой песней второго полуфинала была именно «CALL FOR LOVE».

А вот что касается номера группы TVORCHI, то Джамала рассказала, что видит ребят в финале:

«Вокалист должен сам загореться на сцене, этого не хватает. Зажигайтесь, TVORCHI! Я вижу их в финале! Они харизматичные, притягивают, и у них есть классная песня. Но надо вокал! Сейчас голос у них слабее. Но если они пацаны – они сделают! За неделю можно попробовать подтянуть вокал».

Андрей Данилко признался, что в этом году Нацотбор очень сложный, ведь среди конкурсантов нет явного лидера:

«Все участники выступают очень хорошо. И их очень сложно сравнивать. Мне понравились абсолютно все участники второго полуфинала. Из тройки финалистов, на мой взгляд, David Axelrod спел безупречно. Пока мне сложно сказать, кто может победить в Нацотборе, потому что я вижу абсолютно разные категории: фолк, современные и традиционные исполнители. И все они хорошо представят нашу страну на песенном конкурсе в Роттердаме».

Узнайте первыми, кто стал победителем украинского Национального отбора!

Финал отбора на Евровидение-2020 смотрите онлайн 22 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ и UА: Перший.

И не забывайте о Facebook-трансляции с бэкстейджа с непревзойденным ведущим Владимиром Бирюковым!

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