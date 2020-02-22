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Сергей Притула: Go-A перевернули сегодня все с ног на голову
Ведущий Национального отбора на Евровидение-2020 эксклюзивно для STB.UA поделился впечатлениями от финала. Ожидал ли Сергей Притула таких результатов и кто был его фаворитами — читайте в материале.
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Финал Нацотбора на Евровидение-2020 в Украине подошел к концу. По результатам голосования членов жюри и зрителей победила группа Go-A. Они минимально переделали и усовершенствовали свой номер, достойно выступили в финале и как результат получили желанную победу! Ведущий Сергей Притула поделился своими первыми эмоциями и впечатлениями после финала Национального отбора:
Ожидали ли вы сегодня такие результаты? Кого вы видели победителем?
Нет. Я подозревал, что основная заруба будет между KRUTЬ, TVORCHI и Gо-A, с возможностью вмешаться David Axeldor по итогам зрительского голосования. Относительно Дэвида, то все-таки у судей, я так увидел по итогам предыдущего эфира, было определенное предубеждение относительно стиля и формата его песни. Она действительно очень форматная и традиционная для Евровидения. Но Go-A перевернули сегодня все с ног на голову. Когда Катя вышла на сцену, она всем своим видом показала, что без победы со сцены не уйдет. Что собственно и произошло. Уверенность на сцене решает очень многое.
Уже 12 мая во второй половине первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020 группа Go-A представит Украину с песней «Соловей».