Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Сергей Притула: Go-A перевернули сегодня все с ног на голову

22.02.2020

Ведущий Национального отбора на Евровидение-2020 эксклюзивно для STB.UA поделился впечатлениями от финала. Ожидал ли Сергей Притула таких результатов и кто был его фаворитами — читайте в материале.

сергей притула

Больше по теме: Go-A — победитель Национального отбора на Евровидение 2020 года

Финал Нацотбора на Евровидение-2020 в Украине подошел к концу. По результатам голосования членов жюри и зрителей победила группа Go-A. Они минимально переделали и усовершенствовали свой номер, достойно выступили в финале и как результат получили желанную победу! Ведущий Сергей Притула поделился своими первыми эмоциями и впечатлениями после финала Национального отбора:

Ожидали ли вы сегодня такие результаты? Кого вы видели победителем?

Нет. Я подозревал, что основная заруба будет между KRUTЬ, TVORCHI и Gо-A, с возможностью вмешаться David Axeldor по итогам зрительского голосования. Относительно Дэвида, то все-таки у судей, я так увидел по итогам предыдущего эфира, было определенное предубеждение относительно стиля и формата его песни. Она действительно очень форматная и традиционная для Евровидения. Но Go-A перевернули сегодня все с ног на голову. Когда Катя вышла на сцену, она всем своим видом показала, что без победы со сцены не уйдет. Что собственно и произошло. Уверенность на сцене решает очень многое.

Уже 12 мая во второй половине первого полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020 группа Go-A представит Украину с песней «Соловей».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить