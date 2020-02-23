Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2020 Руслан Квінта розповів про результати конкурсу. Чи задоволений він вибором журі та глядачів? І як сам оцінює шанси гурту Go-A на перемогу в Роттердамі?

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Ви очікували на такі результати у фіналі Нацвідбору-2020?

Буквально сьогодні вранці у мене було відчуття, що повинно статися якесь диво. У мене було три фаворита, і колектив Go-A був серед них і посідав третє місце. І тільки тому, що це невідомий гурт. До речі, третє місце вони отримали і на першому півфіналі від глядачів. Внутрішній голос сьогодні нашепотів мені, що буде щось несподіване, і чомусь саме ця дівчинка (Катя Павленко, солістка Go-A. — Прим. ред.) була у моїй підсвідомості. На останній репетиції ця впевненість накривала мене все більше і більше. І ось коли вони вийшли на сцену і виступили, я зрозумів, що це переможець.

Чим саме гурт Go-A підкуповує глядача і вас особисто?

Дуже важливо бути чесним у музиці, нести свій музичний хрест. Для колективу Go-A абсолютно не важливі ефіри, ротації. Для них важливо донести справжню творчість у маси, донести до людей ту музику, яка дійсно в нас відображається, в наших коренях, в нашому українському мелосі. Це наше коріння.

І для таких конкурсів, як Євробачення, подібні меседжі дуже важливі. Там на це чекають, там цього не вистачає. Сьогодні вся індустрія забита шаблонами, форматами, а ось ця чесна творчість поки ще в нашій країні відбувається. Я радий, що цього року на конкурсі буде саме цей колектив. Я вважаю, що це дуже хороший результат!

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Як ви думаєте, з такою щирістю і чесністю Go-A зможе виграти Євробачення?

Для мене це абсолютно не важливо. Головне, що я знайшов чистого, справжнього артиста, абстрагованого від якихось правил. І ось цей колектив я можу назвати такими ж фанатиками, як і людей зі своєї команди. Для них це завжди буде найголовнішим у житті. Саме та музика, яку вони створюють, показує людям, хто ми, звідки ми і чому для нас цінна культура і мова.

Повернемося до ваших трьох фаворитів. Хто крім Go-A потрапив до цього списку?

TVORCHI і KHAYAT. TVORCHI — це мейнстрім, для нашого ринку це абсолютно нове музичне обличчя. Два лікарі — це взагалі! Люди створюють шедевр. А я вважаю, що ця пісня — це шедевр у сьогоднішньому музичному просторі. Для нашого ринку — це ноу-хау, свіжий ковток цікавого повітря.

KHAYAT — абсолютно оригінальний, його ні з ким не сплутаєш. Він цього року вже змужнів, став міцнішим. У мене були питання до пісні, але вона була цікавішою, ніж минулого року. Я бачу зростання цієї людини. І друге місце — це для нього дуже крутий результат. Зараз потрібно брати ще більше. KHAYAT з категорії тих людей, які будуть працювати, пахати. Він вміє приймати поразку, чітко розуміє, де у нього були слабкі місця. Він абсолютно адекватний у цьому сенсі.

І ще декілька слів про переможця…

Гурт Go-A — це порода і величезне бажання присвятити себе тому, чим ти займаєшся. Катя — боєць, незважаючи на те що вона тендітна і худенька. Вона керівник дуже сильний, за нею може йти армія!

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