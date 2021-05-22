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Євробачення-2021: учасниця від Франції Barbara Pravi з піснею «Voilà»

22.05.2021

На Євробачення 2021 від Франції поїде Barbara Pravi з піснею «Voilà». Читайте інформацію про учасницю Barbara Pravi і слухайте пісню «Voilà» просто зараз!

Барбара виросла в гармонійній і мультикультурній сім’ї, коріння якої сягає через її бабусю і дідуся в Сербію, Іран, Польщу і Північну Африку. Це культурно різноманітне, неупереджене ставлення є основою освіти і духу Барбари та важливою рисою її характеру.

У 2016 році паризька співачка була запрошена на головну роль у мюзиклі «Un été 44», що швидко привело її до першої акторської ролі в телевізійній драмі «La Sainte Famille».

Відтоді Барбара співпрацювала з багатьма артистами, зокрема з Янніком Ноа, Джулі Зенатті, Шимоном Баді і Джейден Сміт, і навіть стала співавторкою французької пісні-переможця дитячого Євробачення-2020 ― «Valentina’s J’Imagine».

Барбара ― пристрасна захисниця прав жінок, співачка й авторка пісень. Вона взяла участь у записі «Debout les femmes», офіційної пісні Французького жіночого визвольного руху.

Слухайте пісню «Voilà» Barbara Pravi, учасниці Євробачення-2021 від Франції.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула. 

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