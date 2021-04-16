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Евровидение-2021: участник от Германии Jendrik с песней «I Do not Feel Hate»

16.04.2021

Известно, что на конкурс Евровидение-2021 от Германии поедет Jendrik с песней «I Don’t Feel Hate». Читайте информацию об участнике Jendrik и слушайте «I Don’t Feel Hate» прямо сейчас!

Некоторые музыканты годами ищут свой фирменный инструмент, но Джендрик нашел свой в руках младшей сестры, которой на день рождения подарили крошечную четырехструнную лютню. Получив подарок для себя, Джендрик начал сочинять песни для своих родителей, братьев и сестер, и так началась его карьера автора песен.

После этого Джендрик учился в Институте музыки Оснабрюкского университета прикладных наук и выбрал для своей диссертации на степень бакалавра искусств… тему укулеле!

Чтобы попасть на Евровидение, Джендрику пришлось произвести впечатление на немецкую отборочную группу, состоящую из экспертов отрасли и широкой публики, поэтому в августе 2020 года он приступил к созданию красочной и нетрадиционной прачечной для промовидео своей заявки.

«В голову пришла идея прачечной, и я стал предлагать забирать у местных жителей сломанные машины. Так что у меня были туры по Гамбургу, собирая стиральные машины и другие детали для видео, а затем я попросил своих друзей тоже появиться в клипе. Все это сделано своими руками. Стиральные машины были очень тяжелыми».

Видео из прачечной вызвало фурор у немецких судей, и в феврале 2021 года они подтвердили участие Джендрика в конкурсе песни Евровидение.

Слушайте конкурсную песню «I Don’t Feel Hate» от Jendrik, с которой он выступит на Евровидении-2021, прямо сейчас!

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