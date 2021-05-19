Сьогодні, 18 травня, закінчився перший півфінал Євробачення-2021! Ми вже знаємо, хто саме пройшов у фінал пісенного конкурсу з першої половини виконавців. Які результати голосування від 18.05.2021? Читайте, хто пройшов у фінал Євробачення-2021, просто зараз!

У першому півфіналі свої композиції представили учасники з 16 країн: Литви, Словенії, Росії, Швеції, Австралії, Північної Македонії, Ірландії, Кіпру, Норвегії, Хорватії, Бельгії, Ізраїлю, Румунії, Азербайджану, України і Мальти.

За результатами оцінювання суддів і глядацького голосування від 18.05.2021 у фінал Євробачення-2021 проходять:

Норвегія: TIX – «Fallen Angel»

Ізраїль: Eden Alene – «Set Me Free»

Росія: Manizha – «Russian Woman»

Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»

Мальта: Destiny – «Je Me Casse»

Литва: The Roop – «Discoteque»

Кіпр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»

Швеція: Tusse – «Voices»

Бельгія: Hooverphonic – «The Wrong Place»

Україна: Go_A – «SHUM»

Франція: Barbara Pravi – «Voilà»

Велика Британія: James Newman – «Embers»

Італія: Måneskin – «Zitti E Buoni»

Іспанія: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»

Німеччина: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Дивіться виступи найкращих артистів у прямому ефірі на телеканалі СТБ!

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Фото: eurovision.tv

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