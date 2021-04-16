Відомо, що на конкурс Євробачення-2021 від Німеччини поїде Jendrik з піснею «I Don’t Feel Hate». Читайте інформацію про учасника Jendrik і слухайте «I Don’t Feel Hate» просто зараз!

Деякі музиканти роками шукають свій фірмовий інструмент, але Джендрік знайшов свій у руках молодшої сестри, якій подарували на день народження крихітну чотириструнну лютню. Отримавши подарунок для себе, Джендрік почав складати пісні для своїх батьків, братів і сестер, і так почалася його кар’єра автора пісень.

Після цього Джендрік навчався в Інституті музики Оснабрюкского університету прикладних наук і вибрав для своєї дисертації на ступінь бакалавра мистецтв… На тему укулеле!

Щоб потрапити на Євробачення, Джендріку довелося справити враження на німецьку відбіркову групу, що складається з експертів галузі та широкого загалу, тому в серпні 2020 року він розпочав створення барвистої і нетрадиційної пральні для промовідео своєї заявки.

«У голову прийшла ідея пральні, і я став пропонувати забирати у місцевих жителів зламані машини. Так що у мене були тури по Гамбургу, збираючи пральні машини та інші деталі для відео, а потім я попросив своїх друзів теж з’явитися в кліпі. Усе це зроблено своїми руками. Пральні машини були дуже важкими».

Відео з пральні викликало фурор у німецьких суддів, і в лютому 2021 року вони підтвердили участь Джендріка в конкурсі пісні Євробачення.

Слухайте конкурсну пісню «I Don’t Feel Hate» від Jendrik, з якою він виступить на Євробаченні-2021, просто зараз!



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