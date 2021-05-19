Евровидение-2021: У одного из участников исландской группы Daði og Gagnamagnið обнаружили коронавирус

Один из участников группы Daði og Gagnamagnið — представителя Исландии на Евровидении-2021 — получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом на своей странице в Twitter сообщил фронтмен группы Daði Freyr.

Больше по теме: Конкурсанты Евровидения о своих карантинных талантах

Сегодня утром один из членов группы Daði og Gagnamagnið получил положительный результат теста на коронавирус.

«К сожалению, это, вероятно, означает, что мы не будем участвовать сегодня в репетиции или в прямом эфире завтра. Вместо этого будет использована запись нашей второй репетиции», — так прокомментировал сложившуюся ситуацию фронтмен группы Daði Freyr.

Daði og Gagnamagnið — это исландская музыкальная группа, лидером которой является молодой певец и музыкант Дади Фрейр Петурссон (Daði Freyr Pétursson). Победа в национальном отборе Исландии – это первый большой успех в истории этого музыкального коллектива. Во втором полуфинале группа должна была исполнить песню «10 Years».

Не пропустите 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший, а также онлайн-трансляцию на сайте stb.ua. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.