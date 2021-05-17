Украинские артисты о песне «Шум»

До старта шестьдесят пятого песенного конкурса Евровидение остались часы. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМят представители Украины, победители Национального отбора-2020 группа Gо_А. К началу грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о Евровидении. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает конкурс, Владимир Бирюков.

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В седьмом выпуске Владимир вышел на связь с известными украинскими артистами, чтобы узнать их впечатления о песне «Шум» и конкурсантах от Украины на Евровидении-2021 группе Go_A. Представительницы на Евровидении Злата Огневич и Мария Яремчук, участники Элина Иващенко и KHAYAT, судья Нацотбора Виталий Дроздов и постоянный ведущий Сергей Притула рассказали, почему считают песню «Шум» уникальной и имеет ли она шансы на победу.

Злата Огневич: «В клипе на песню «Шум» много глубинных смыслов»

Кроме того, что команда Go_A сняла очень крутой клип на свой сингл «Шум», с которым она будет представлять Украину на Евровидении, в этом видео зашито много глубинных смыслов. Меня невероятно растрогало. Заставляет задуматься о том, в какое время и в каком мире мы живем. Мне очень импонируют артисты, у которых есть месседж. Импонируют артисты, которым есть что сказать за пределами Украины. И еще, самое главное, — хук запоминается: «сію-вію конопелечки». Я хочу, чтобы эта песня запомнилась с первого прослушивания всем-всем-всем, кто вас услышит.

Элина Иващенко: «Нет лучшей песни, чем «Шум», в этом году»

Мне важна энергетика песни. И именно песня «Шум» очень эмоциональная и даже волнующая в некоторых моментах. И, возможно, иностранцы посчитают эту песню немного странной, потому что они не знают текста, перевода, но я убеждена, что они потом обязательно загуглят и перечитают. Я в этом просто не сомневаюсь. Это тот случай, когда исполнитель и песня очень лаконично сочетаются в тандеме. Поэтому песня «Шум» меня зацепила именно своей энергетикой и эмоциональностью. И лаконичным сочетанием исполнителя и, собственно, самой песни.

Из всех представленных песен от стран мне еще понравились Азербайджан, Молдова. Кстати, я заметила такую ​​тенденцию этого года: многие страны представляют именно свою фольклорность. И это очень-очень круто. Я думаю, что для Украины есть достойная конкуренция, но, конечно, я за «Шум». Нет лучшей песни, чем «Шум», в этом году. Поэтому все голосуем за Украину.

KHAYAT: «Шум» — это симбиоз нашего прошлого и будущего»

Главная особенность песни «Шум» в том, что при всей своей современности она имеет тот код нации, который идентифицирует нашу страну и которым мы гордимся. Мне нравится, что песня «Шум» — это определенный колоритный симбиоз нашего прошлого и будущего. Ведь история, которая транслируется в этой песне, очень гармонично соединена с современным саундом.

Go_A, хочу пожелать вам, чтобы вы были уверены в своих силах, потому что украинцы с вами. Мы болеем за вас. И, конечно, не забудьте кайфануть на сцене, потому что это главный залог успеха.

Мария Яремчук: «Go_A выделяться среди других участников»

Лично я — за уникальность во всех ее проявлениях. Я за творческий подход. Поэтому классический вариант, условно говоря, девочка в миниюбочке с четырьмя танцорами, которая делает сальто посреди номера, это не в моем вкусе. Я не люблю такую ​​классику, потому что ее было очень много на конкурсе. А мне нравится странность в лучшем смысле этого слова. И поэтому Go_A, безусловно, будут выделяться среди других участников. И мне нравится минимализм. То есть их хореография, которая хоть и очень мала, но и очень вирусная. Поэтому я желаю им успеха и удачи.

Виталий Дроздов: «Такая «шаманская» музыка нечасто появляется на Евровидении»

Я не буду лукавить: мне кажется, что прошлогодняя песня «Соловей» была для Евровидения перспективной. Она могла охватить несколько большую аудиторию. Но это не значит, что «Шум» — песня недостойная. Она тоже очень достойная и хорошая песня. Главные ее признаки, отличительные черты — это магнетический транс, я бы сказал. Яркие национальные мотивы, яркий национальный колорит. Это довольно интересная смесь, потому что такая «шаманская» музыка нечасто появляется на Евровидении. А это значит, что песня наша точно будет заметна, наш исполнитель выделится среди других и, соответственно, есть шанс, что он получит большое количество баллов из разных частей Европы. Если же ко всему этому будет добавлен крутой номер, который подчеркнет этот магнетизм, то общий пазл может сложиться во вполне неплохие результаты.

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Сергей Притула: «Шум — это песня-прилипала»

О песне «Шум» и группе Go_A

Я не помню, как специалисты из музыкальной сферы называют, когда в песне есть и гармоничный запев, и офигенный припев, но (упаси боже, только без обиды!) это песня-прилипала. Когда ты ее прослушиваешь раз, второй, третий — ты потом ходишь и целый день ее напеваешь. И этим она прекрасна.

Когда мы говорим о том, почему эта песня имеет какое-то преимущество над другими участниками Евровидения, то я думаю, что здесь стоит говорить сквозь следующую призму: на Евровидении главное — не слиться с другими участниками. Я пересмотрел выступления практически всех претендентов на победу на Евровидении — достаточно много однообразного контента. Такого, что предложили Go_A и Украина в целом, я на Евровидении не вижу. И это на самом деле преимущество — не слиться, а выделиться среди других.

О своих фаворитах среди других участников

Среди других участников на нынешнем Евровидении я лично для себя выделил Португалию и Румынию. Это то, что субъективно мне запало в душу. Португалия взяла вокалом, и я думаю, что профессиональное жюри тоже обратит на это внимание. А Румыния взяла тем, что эта песня — намек на хит.

А о том, за кого я буду голосовать, буду отправлять смс-ку или кого бы я посоветовал поддержать — к сожалению, я не могу об этом говорить. Потому что, согласно правилам организаторов Евровидения, я как человек, который комментирует этот конкурс со стороны Украины, не имею права сообщать об этом или призывать, упаси боже, кого-то другого поддерживать во время голосования ту или иную страну.

Смотрите полный выпуск спецпроекта с Сергеем Притулой на всех диджитал-площадках СТБ.

Следите за спецпроектом телеканала СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 с 11 по 23 мая на всех официальных страницах СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук и ютуб. И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

Video: Украинские артисты о песне «Шум» Владимир Бирюков вышел на связь с украинскими артистами, чтобы узнать их впечатления о песне Шум и представителе от Украины на Евровидении-2021 группе Go_A

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