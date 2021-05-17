До начала Международного песенного конкурса Евровидение-2021 остался один день. Но где и когда можно будет посмотреть выступления артистов, которые в поте лица готовятся покорять мир? Редакция сайта телеканала СТБ собрала для вас информацию о том, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения-2021. Подробнее читайте в материале.

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Место и дата проведения

Юбилейный 65-й песенный конкурс должен был пройти в 2020 году в Нидерландах. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли мероприятие на год. Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме в концертном зале Ahoy Arena.

Первый полуфинал Евровидения-2021 состоится 18 мая, второй — 20 мая. А финал песенного шоу, в котором станет известно имя победителя, пройдет 22 мая.

Где смотреть 1 полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021

1 полуфинал Евровидения-2021 состоится 18 мая в 22:00 по киевскому времени. Песенный конкурс будут транслировать каналы СТБ и UA:Перший. Комментатором будет Сергей Притула. Cайт телеканала СТБ также будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителях.

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