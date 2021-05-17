Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Евровидение-2021: где смотреть 1 полуфинал конкурса

17.05.2021

До начала Международного песенного конкурса Евровидение-2021 остался один день. Но где и когда можно будет посмотреть выступления артистов, которые в поте лица готовятся покорять мир? Редакция сайта телеканала СТБ собрала для вас информацию о том, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения-2021. Подробнее читайте в материале. 

евровидение 2021

Больше по теме: #Eurovision. Константин Томильченко и Александр Братковский: В основе номера — идея пробуждения

Место и дата проведения

Юбилейный 65-й песенный конкурс должен был пройти в 2020 году в Нидерландах. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли мероприятие на год. Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме в концертном зале Ahoy Arena.

Первый полуфинал Евровидения-2021 состоится 18 мая, второй — 20 мая. А финал песенного шоу, в котором станет известно имя победителя, пройдет 22 мая. 

Где смотреть 1 полуфинал песенного конкурса Евровидение-2021

1 полуфинал Евровидения-2021 состоится 18 мая в 22:00 по киевскому времени. Песенный конкурс будут транслировать каналы СТБ и UA:Перший. Комментатором будет Сергей Притула. Cайт телеканала СТБ также будет  вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителях.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить