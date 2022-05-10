12 интересных фактов о Евровидении
Евровидение-2022 уже приближается и пока артисты готовятся к самому масштабному музыкальному конкурсу, давайте вспомним интересные факты о самом конкурсе. Какая страна была самой гостеприимной и сколько лет самой молодой участнице — читайте в нашей подборке.
Самая успешная страна
Ирландии принадлежит рекорд «Евровидения» по количеству побед – страна выигрывала конкурс 7 раз, в том числе 3 раза подряд (с 1992 по 1994).
Фавориты «Евровидения»
После Ирландии лучшие результаты на конкурсе у Швеции – 6 побед. У Великобритании, Франции и Люксембурга – по 5 побед. У Голландии – 4.
Тройка лидеров
Чаще всего в тройке лидеров «Евровидения» оказывалась Великобритания – 22 раза.
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Страна-неудачник
Норвегия 10 раз оказывалась на последнем месте «Евровидения».
Рекорд набранных очков
В 2009 году в финале конкурса Александр Рыбак набрал 387 очков. До этого рекордсменом считалась финская группа Lordi, которая победила в «Евровидении-2006», набрав 292 очка.
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Звезды «Евровидения»
Конкурс открыл миру таких звезд, как «ABBA», Селин Дион, Тото Котуньо, Аль Бано и Ромина Пауэр, Рафаэль, Хулио Иглесиас.
Самая молодая победительница
Сандра Ким из Бельгии выиграла конкурс в 1986 году, когда ей было всего 13 лет.
38000 зрителей
Столько в 2001 году принял футбольный стадион «Паркен» в Копенгагене – это самая большая концертная площадка в истории «Евровидения».
Самый маленький город-хозяин
Ирландский городок Милстрит принял «Евровидение» в 1993 году, хотя его население всего 1500 человек.
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Самая гостеприимная страна
Чаще всех «Евровидение» проводила у себя Великобритания. Страна проводила конкурс пять раз после своей победы и три раза выручала отказавшиеся страны.
Самый лучший конкурсант
Ирландец Джонни Логан – единственный, кто дважды становился победителем «Евровидения». Впервые – в 1980 году, повторно – в 1987. А в 1992 году его песня «Why Me», написанная для конкурсантки Линды Мартин, также принесла «золото», что сделало Логана единственным песенником, чьи хиты побеждали на «Евровидении» трижды.
Самая редкая страна
Марокко – самый пассивный участник конкурса. За всю историю эта страна приняла участие в «Евровидении» лишь однажды, в 1980 году.