Українські артисти про пісню «Шум»

До старту 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишились години. Уже 18 травня в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. До початку грандіозного шоу на диджитальних сторінках телеканалу СТБ стартував спецпроєкт про Євробачення. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який більше 12 років висвітлює конкурс, Володимир Бірюков.

Більше на тему: Євробачення-2021: де дивитися 1 півфінал конкурсу

У сьомому випуску Володимир вийшов на зв’язок із відомими українськими артистами, щоб дізнатися їхні враження про пісню «Шум» та конкурсанта від України на Євробаченні-2021 гурт Go_A. Представниці на Євробаченні Злата Огнєвіч та Марія Яремчук, учасники Еліна Іващенко та KHAYAT, суддя Нацвідбору Віталій Дроздов та незмінний ведучий Сергій Притула розповіли, чому вважають пісню «Шум» унікальною та чи має вона шанси на перемогу.

Злата Огнєвіч: «У кліпі на пісню «Шум» багато глибинних сенсів»

Окрім того, що команда Go_A зняла дуже крутий кліп на свій сингл «Шум», із яким вона представлятиме Україну на Євробаченні, у цьому відео зашито дуже багато глибинних сенсів. Мене він неймовірно зворушив. Змушує замислитися над тим, у який час і в якому світі ми живемо. Мені дуже імпонують артисти, у яких є меседж. Імпонують артисти, яким є що сказати за межами України. І ще, найголовніше – хук запам’ятовується: «сію-вію конопелечки». Я дуже хочу, щоб ця пісня запам’яталася з першого прослуховування всім-всім-всім, хто вас почує.

Еліна Іващенко: «Немає кращої пісні, ніж «Шум», цього року»

Мені важлива енергетика пісні. І саме пісня «Шум» є дуже емоційною й навіть хвилюючою в деяких моментах. І, можливо, іноземці вважатимуть цю пісню трохи дивакуватою, тому що вони не знають тексту, перекладу, але я переконана, що вони потім обов’язково загуглять і перечитають. Я в цьому просто не сумніваюсь. Це той випадок, коли виконавець і пісня дуже лаконічно поєдналися в тандемі. Тому пісня «Шум» мене зачепила саме своєю енергетикою та емоційністю. І лаконічним поєднанням виконавця і, власне, самої пісні.

З усіх представлених пісень від країн мені ще сподобались Азербайджан, Молдова. До речі, я помітила таку тенденцію цього року, що багато країн представляють саме свою фольклорність. І це дуже-дуже круто. Я думаю, що для України є гідна конкуренція, але, звісно, я за «Шум». Немає кращої пісні, ніж «Шум», цього року. Тому всі голосуємо за Україну.

KHAYAT: «Шум» – це симбіоз нашого минулого та майбутнього»

Головна особливість пісні «Шум» у тому, що за всієї своєї сучасності вона має той код нації, який ідентифікує нашу країну та яким ми пишаємось. Мені подобається, що пісня «Шум» – це певний колоритний симбіоз нашого минулого та майбутнього. Адже історія, яка транслюється в цій пісні, дуже гармонійно поєднана із сучасним саундом.

Go_A, хочу побажати вам, аби ви були впевненими у своїх силах, тому що українці з вами. Ми вболіваємо за вас. І, звичайно, не забудьте кайфонути на сцені, тому що це головна запорука успіху.

Марія Яремчук: «Go_A виділятимуться з-поміж інших учасників»

Особисто я – за унікальність у всіх її проявах. Я за творчий підхід. Тому класичний варіант, умовно кажучи, дівчинка в мініспідничці з чотирма танцюристами, яка робить сальто посеред номеру, це не на мій смак. Я не люблю таку класику, тому що її було дуже багато на конкурсі. А мені подобається дивацтво в найкращому розумінні цього слова. І тому Go_A, безумовно, виділятимуться з-поміж інших учасників. І мені також подобається мінімалізм. Тобто їхня хореографія, яка хоч і дуже мінімальна, проте й дуже вірусна. Тому я бажаю їм успіху й удачі.

Віталій Дроздов: «Така «шаманська» музика нечасто з’являється на Євробаченні»

Я не лукавитиму: мені здається, що торішня пісня «Соловей» була для Євробачення перспективнішою. Вона могла охопити трохи більшу аудиторію. Але це не означає, що «Шум» – пісня негідна. Вона теж дуже гідна й хороша пісня. Головні її ознаки, відмінні риси – це магнетичний транс, я сказав би. Яскраві національні мотиви, яскравий національний колорит. Це досить цікава суміш, тому що така «шаманська» музика нечасто з’являється на Євробаченні. А це означає, що пісня наша точно буде помітна, наш виконавець виділятиметься серед інших і, відповідно, є шанс, що він отримає чималу кількість балів із різних частин Європи. Якщо ж до всього цього буде доданий крутий номер, який підкреслить цей магнетизм, то загальний пазл може скластися в цілком непогані результати.

Більше на тему: #Eurovision. Костянтин Томільченко та Олександр Братковський: «В основі номеру – ідея пробудження»

Сергій Притула: «Шум – це пісня-прилипала!»

Про пісню «Шум» та гурт Go_A

Я не пам’ятаю, як спеціалісти з музичної царини називають, коли в пісні є й гармонійний заспів, й офігенний приспів, але (боронь боже, тільки без образи!) це пісня-прилипала. Коли ти її прослуховуєш раз, другий, третій – ти потім ходиш і цілий день її наспівуєш. І цим вона прекрасна.

Коли ми говоримо про те, чому ця пісня має якусь перевагу над іншими учасниками цьогорічного Євробачення, то я думаю, що тут варто говорити крізь таку призму: на Євробаченні головне – не злитися з іншими учасниками. Я передивився виступи практично всіх претендентів на перемогу на Євробаченні – достатньо багато одноманітного контенту. Такого, що запропонували Go_A і Україна загалом, я на Євробаченні не бачу. І це, насправді, перевага – не злитися, а виділитися з-поміж інших.

Про своїх фаворитів серед інших учасників

З-посеред інших учасників на цьогорічному Євробаченні я особисто для себе виділив Португалію та Румунію. Це те, що суб’єктивно мені запало в душу. Португалія взяла вокалом, і я думаю, що професійне журі теж зверне на це увагу. А Румунія взяла тим, що ця пісня – натяк на хіт.

А щодо того, за кого я голосуватиму, відправлятиму смс-ку чи кого я порадив би підтримати – на жаль, я не можу про це говорити. Тому що, згідно з правилами організаторів Євробачення, я як людина, яка коментує цей конкурс із боку України, не маю права повідомляти про це чи закликати, боронь боже, когось іншого підтримувати під час голосування ту чи іншу країну.

Дивіться повний випуск спецпроєкту із Сергієм Притулою на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

Стежте за спецпроєктом телеканалу СТБ про конкурс Євробачення щодня о 13:00 з 11 по 23 травня на всіх офіційних сторінках СТБ: сайт, інстаграм, фейсбук та ютуб. І не пропустіть 18, 20 і 22 травня о 22:00 грандіозний пісенний конкурс Євробачення в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

Video: Українські артисти про пісню «Шум» Володимир Бірюков вийшов на зв'язок з українськими артистами, щоб дізнатися їхнє враження про пісню Шум і представника від України на Євробаченні-2021 гурт Go_A

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.