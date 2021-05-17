До початку Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021 залишився один день. Та де й коли можна буде подивитися виступи артистів, які в поті чола готуються підкорювати світ? Редакція сайту телеканалу СТБ зібрала для вас інформацію про те, де й коли дивитися перший півфінал Євробачення-2021. Детальніше читайте в матеріалі.

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Місце і дата проведення

Ювілейний 65-й пісенний конкурс мав відбутися в 2020 році в Нідерландах. Однак через пандемію коронавірусу організатори перенесли захід на рік. Євробачення-2021 пройде в Роттердамі в концертному залі Ahoy Arena.

Перший півфінал Євробачення-2021 відбудеться 18 травня, другий — 20 травня. А фінал пісенного шоу, у якому стане відоме ім’я переможця, відбудеться 22 травня.

Де дивитися 1 півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021

1 півфінал Євробачення-2021 відбудеться 18 травня о 22:00 за київським часом. Пісенний конкурс транслюватимуть канали СТБ і UA: Перший. Коментатором буде Сергій Притула. Cайт телеканалу СТБ також вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і першим повідомить про переможців.

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