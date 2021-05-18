Хорватія визначилася з учасницею, яка представлятиме країну на пісенному конкурсі Євробачення-2021. Нею стала молода співачка Albina. Дівчина виступить з піснею «Tick-Tock». Подробиці — в матеріалі!

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Співачка зі Спліта з юних років мріяла виступати на сцені. Її талант до співу підтримували рідні. Альбіна з дитинства відвідувала музичну школу, де навчалася гри на фортепіано.

Онлайн-трансляція Євробачення 2021 – 1 півфінал дивитись онлайн

На пісенному конкурсі Євробачення-2021, який відбудеться в травні в Роттердамі, дівчина виконає пісню з назвою «Tick-Tock». Albina зізналася, що ретельно готувалася до виступу і їй у цьому допомагала величезна команда. Співачка сподівається піти слідами своїх поп-кумирів — Крістіни Агілери і Літтл Мікс, представивши на суд глядачів виступ усього свого життя!

«Я думаю, що всі співатимуть мою пісню, тому що вона дуже засідає в пам’яті. Я дуже вдячна своїй команді. Вона надала мені велику підтримку», — зізналася Albina.

Слухайте конкурсну пісню «Tick-Tock», з якою Albina представить Хорватію на Євробаченні-2021.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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