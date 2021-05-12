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Друга репетиція Go_A на Євробаченні-2021 пройде без солістки: Катя Павленко здала тест на COVID-19

12.05.2021

Сьогодні Європейська спілка радіомовлення і телебачення зробила офіційну заяву щодо другої репетиції України на Євробаченні-2021. Вона стосується солістки гурту Go_A ― представника України на міжнародному конкурсі. Подробиці ― далі в матеріалі.

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Солістка гурту Go_A Катерина Павленко сьогодні вранці погано себе почувала. Виконавиці зробили тест на COVID-19. Наразі це просто запобіжний захід, але Катерина пропустить репетицію і пресконференцію.

Усі інші учасники Go_A вже протестувалися на коронавірус і отримали негативні результати.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Більше на тему: Гурт Gо_А: «Конкурс Євробачення навчив нас дотримуватися дедлайнів, але не правил»

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