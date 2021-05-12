Сьогодні Європейська спілка радіомовлення і телебачення зробила офіційну заяву щодо другої репетиції України на Євробаченні-2021. Вона стосується солістки гурту Go_A ― представника України на міжнародному конкурсі. Подробиці ― далі в матеріалі.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко сьогодні вранці погано себе почувала. Виконавиці зробили тест на COVID-19. Наразі це просто запобіжний захід, але Катерина пропустить репетицію і пресконференцію.

Усі інші учасники Go_A вже протестувалися на коронавірус і отримали негативні результати.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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