Сегодня Европейский вещательный союз сделал официальное заявление касательно второй репетиции Украины на Евровидении-2021. Оно касается солистки группы Go_A — представителя Украины на международном конкурсе. Подробности — далее в материале.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко сегодня утром плохо себя почувствовала. Исполнительнице сделали тест на COVID-19. На данный момент это просто мера предосторожности, но Екатерина пропустит репетицию и пресс-конференцию.

Все остальные участники Go_A уже протестировались на коронавирус и получили отрицательные результаты.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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