Руслан Квинта: Песня «Шум» – это отражение нашей страны и ее культуры

До старта 65-го песенного конкурса Евровидение осталось меньше недели. Уже 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победитель Национального отбора-2020 ― группа Gо_А.

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В преддверии конкурса мы пообщались с музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение (СТБ) Русланом Квинтой о песне представителя от Украины группы Go_A «Шум», ее особенностях и шансах занять призовое место.

В чем особенность песни «Шум», с которой Go_A представят Украину в этом году?

Прелесть этой песни в том, что, во-первых, она актуальна, это уникальный украинский продукт со всеми вытекающими: стиль, подача, имидж. Во-вторых, это не спешл конкурсная песня, а настоящее музыкальное лицо этого коллектива, что делает песню универсальной.

Чем вам нравится песня? Почему вы считаете ее достойной?

Это украинский фольклор в современном видении коллектива, в песне есть хук и невероятный голос солистки. Все очень гармонично и не притянуто, а главное, что песня – это отражение нашей страны и ее культуры. Для Евровидения такое всегда интересно, ведь тут нет шаблонов.

Напоследок продюсер выразил самые искренние пожелания группе Go_A и призвал всех вместе смотреть 18, 20 и 22 мая Евровидение и поддерживать Украину:

«Желаю ребятам почувствовать себя настоящими артистами, выступая на такую огромную аудиторию, и максимально показать свои возможности. Я сердцем и душой с ними!»

Напомним, в преддверии грандиозного шоу на диджитальных страницах телеканала СТБ стартовал спецпроект о конкурсе Евровидение. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков. В рамках спецпроекта уже вышло два выпуска: эксклюзивное интервью с группой Go_A и эксклюзивное интервью с креативным продюсером Национального отбора на Евровидение (СТБ) Натальей Франчук и менеджером Youtube-канала Евровидения Стейном Смулдерсом.

Следите за спецпроектом СТБ о конкурсе Евровидение ежедневно в 13:00 с 11 по 23 мая на всех официальных страницах канала: сайт, инстаграм, фейсбук и ютуб.

И не пропустите 18, 20 и 22 мая в 22:00 грандиозный песенный конкурс Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший. На СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса будет комментировать Сергей Притула.

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