Євробачення 2022: як голосувати за своїх фаворитів та яка вартість голосування

10, 12 та 14 травня пройдуть три етапи головного пісенного конкурсу Європи. Як і за яких умов можна проголосувати за учасників, що сподобалися? Читайте зараз!

Фото:instagram.com/suspilne.eurovision

Традиційно за правилами конкурсу у півфіналах голосувати можуть лише країни-учасники конкретного півфіналу без можливості голосувати за представників своєї країни. Півфінал за участю України пройде 10 травня, тому цього вівторка українці зможуть віддати свій голос за фаворитів, окрім представників нашої країни – групи Kalush Orchestra. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, коли можна буде надсилати SMS на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Українці, які перебувають у Європі та мають європейські телефонні номери, 10 травня можуть голосувати за представників України та інших фаворитів, якщо перебувають у Латвії, Литві, Словенії, Молдові, Португалії, Хорватії, Австрії та інших країнах-учасницях першого півфіналу. Також у першому півфіналі можуть проголосувати Франція та Італія.

У свою чергу, ті, хто перебуває в Польщі, Естонії, Румунії, Грузії, Чехії та інших країнах-учасниках другого півфіналу, зможуть голосувати за фаворитів у четвер, 12 травня. Також у другому півфіналі голосують Німеччина, Великобританія та Іспанія.

У фіналі голосувати можуть усі за тими самими правилами: з України та з українських номерів не можна відправляти голоси за Україну, з інших європейських номерів це буде можливим.

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