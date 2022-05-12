10, 12 и 14 мая проходят три этапа главного песенного конкурса Европы в 2022 году. Как и при каких условиях можно проголосовать за понравившихся участников Евровидения 2022? Читайте прямо сейчас!

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Фото: eurovision.tv

Традиционно, по правилам конкурса в полуфиналах голосовать могут только страны-участники конкретного полуфинала без возможности голосовать за представителей своей страны. Полуфинал с участием Украины прошел 10 мая, поэтому в этот вторник украинцы уже смогли отдать свои голоса за фаворитов, кроме представителей нашей страны — группы Kalush Orchestra.

Во время прямого эфира появляется информация, когда можно будет отправлять SMS на номер 7576 с номером участника, за которого голосуете.

Украинцы, которые сейчас в Европе с европейскими телефонными номерами, 12 мая могут голосовать за фаворитов, если находятся в странах-участницах второго полуфинала. Также во втором полуфинале голосуют Германия, Великобритания и Испания.

В финале голосовать могут все по тем же правилам: из Украины и с украинских номеров нельзя отправлять голоса за Украину, с других европейских номеров это будет возможно.

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