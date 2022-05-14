10, 12 та 14 травня проходять три етапи головного пісенного конкурсу Європи у 2022 році. Як і за яких умов можна проголосувати за учасників, що сподобалися на Євробаченні 2022? Читайте зараз!

Більше на тему: Фінал Євробачення 2022: хто виступить

Фото: eurovision.tv

Традиційно, за правилами конкурсу, у півфіналах голосувати можуть лише країни-учасники конкретного півфіналу без можливості голосувати за представників своєї країни. Півфінал за участю України пройшов 10 травня, тому цього вівторка українці вже змогли віддати свій голос за фаворитів, окрім представників нашої країни – гурту Kalush Orchestra.

Під час прямого ефіру з’являється інформація, коли можна буде надсилати SMS на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Українці, які зараз у Європі та мають європейські телефонні номери, 12 травня можуть голосувати за фаворитів, якщо перебувають у країнах-учасницях другого півфіналу. Також у другому півфіналі можуть проголосувати Німеччина, Іспанія та Великобританія.

У фіналі голосувати можуть усі за тими самими правилами: з України та з українських номерів не можна відправляти голоси за Україну, з інших європейських номерів це буде можливим.

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ