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Евровидение-2021: участники конкурса

20.05.2021

Вот и наступила дата первого полуфинала Евровидения-2021. Напоминаем, что старт песенного конкурса состоится сегодня, 18 мая, в 22:00. В финал пройдут 10 лучших конкурсантов. Сегодня на сцене в Нидерландах выступят представители 16 стран. Смотрите список всех участников Евровидения-2021 и их композиций в нашем материале.

Евровидение-2021. Онлайн-трансляция второго полуфинала от 20.05.2021

Участники конкурса Евровидение-2021:

  1. Литва: The Roop – «Discoteque»
  2. Словения: Ana Soklič – «Amen»
  3. Россия: Manizha – «Russian Woman»
  4. Швеция: Tusse – «Voices»
  5. Австралия: Montaigne – «Technicolour»
  6. Северная Македония: Vasil – «Here I Stand»
  7. Ирландия: Lesley Roy – «Maps»
  8. Кипр: Elena Tsagrinou – «El Diablo»
  9. Норвегия: TIX – «Fallen Angel»
  10. Хорватия: Albina – «Tick-Tock»
  11. Бельгия: Hooverphonic – «The Wrong Place»
  12. Израиль: Eden Alene – «Set Me Free»
  13. Румыния: ROXEN – «Amnesia»
  14. Азербайджан: Efendi – «Mata Hari»
  15. Украина: Go_A – «SHUM»
  16. Мальта: Destiny – «Je Me Casse»
  17. Сан-Марино: Senhit – «Adrenalina»
  18. Эстония: Uku Suviste – «The Lucky One»
  19. Чехия: Benny Cristo – «omaga»
  20. Греция: Stefania – «Last Dance»
  21. Австрия: Vincent Bueno – «Amen»
  22. Польша: RAFAŁ – «The Ride»
  23. Молдова: Natalia Gordienko – «Sugar»
  24. Исландия: Daði og Gagnamagnið – «10 Years»
  25. Сербия: Hurricane – «Loco Loco»
  26. Грузия: Tornike Kipiani – «You»
  27. Албания: Anxhela Peristeri – «Karma»
  28. Португалия: The Black Mamba – «Love Is On My Side»
  29. Болгария: Victoria – «Growing Up Is Getting Old»
  30. Финляндия: Blind Channel – «Dark Side»
  31. Латвия: Samanta Tina – «The Moon is Rising»
  32. Швейцария: Gjon’s – «Tears Tout l’Univers»
  33. Дания: Fyr & Flamme – «Øve Os På Hinanden»
  34. Франция: Barbara Pravi – «Voilà»
  35. Великобритания: James Newman – «Embers»
  36. Италия: Måneskin – «Zitti E Buoni»
  37. Испания: Blas Cantó – «Voy A Quedarme»
  38. Германия: Jendrik – «I Don’t Feel Hate»
  39. Нидерланды: Jeangu Macrooy – «Birth Of A New Age»

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Онлайн-трансляция пройдет на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021

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