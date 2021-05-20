Уже известно, что на конкурс Евровидение-2021 от Эстонии поедет Uku Suviste с песней «The Lucky One». Читайте информацию об участнике Уку Сувисте и слушайте «The Lucky One» прямо сейчас!

Фото — eurovision.tv

Уку Сувисте родился в эстонском городе Выру. Он певец, пианист, композитор и музыкальный продюсер. Тяга к сцене течет в венах исполнителя, поскольку его отец — телепродюсер, а мать — певица с классическим образованием.

Недавно Уку в сотрудничестве с Министерством обороны Эстонии выпустил песню под названием «Võitmatu» («Непобедимый»), посвященную всем эстонским солдатам, служившим в Афганистане.

В 2018 году Уку принял участие в «Голосе России», попав в команду Ани Лорак и пробившись в полуфинал.

В 2019 году Уку участвовал в Eesti Laul (национальном отборочном шоу Эстонии на Евровидение), завоевав второе место с песней «Pretty Little Liar». А в 2020 году вернулся, чтобы выиграть конкурс с «What Love Is».

Слушайте конкурсную песню «The Lucky One» от Uku Suviste, с которой он выступит на Евровидении-2021, прямо сейчас!



Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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