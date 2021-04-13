Евровидение-2021: участница от Ирландии Lesley Roy с песней «Maps»
Ирландию на конкурсе Евровидение-2021 представит Лесли Рой. Песня, с которой она будет представлять страну, уже презентована — «Maps». Подробности – далее в материале!
Рекордсмен по количеству побед на Евровидении, Ирландия в лице общественной телекомпании RTÉ с гордостью назвала своим представителем в 2021 году Лесли Рой.
Известно, что Лесли — певица и автор песен из Дублина, которая живет на две страны: США и Ирландию. Лесли выпустила свой дебютный альбом «Unbeautiful» в 2008 году на Jive Records, исполнительным продюсером которой был Макс Мартин.
Карьера Лесли как автора песен была плодотворной: она сотрудничала с Адамом Ламбертом, Miss Montreal, Medina, Яна Крамер, Марли Скотт и Deorro. Будучи фанатом Евровидения на протяжении всей жизни, Лесли сказала, что возможность представлять Ирландию — это реализация одной из ее жизненных амбиций.
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