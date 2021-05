Латвия выбрала своего представителя на Евровидение благодаря телевизионному шоу «Supernova» еще в 2020 году. По результатам голосования победу одержала Samanta Tīna (Саманта Тина) с песней «Still Breathing». Именно ее мы увидим на Евровидении и в 2021 году, но уже с другой композицией – «The Moon is Rising». Более детально о конкурсантке от Латвии – в материале.

«Supernova 2020» транслировалась в прямом эфире из Риги. В захватывающем финале приняли участие 9 исполнителей, но именно Саманта Тина (Samanta Tīna) смогла одержать победу и заветный билет в Роттердам. Примечательно, что имя представителя на Евровидение от Латвии определялось исключительно методом публичного голосования.

«Я так счастлива. Наконец, это случилось, и у меня есть тот самый счастливый билет в Роттердам. Да, я готова, и мое послание для Европы и конкурса песни заключается в том, что Латвия все еще дышит, и да, мы можем!» – взволнованно сказала Саманта Тина после своей триумфальной победы.

Саманта Тина (Samanta Tīna)

Саманта – певица из маленького городка Тукумс в Латвии. В 2020 году она в шестой раз участвует в Национальном отборе на Евровидение в Латвии. Каждый год она приносила совершенно разные песни, но неизменным всегда оставался ее сильный вокал. Она описывает свой голос как данный богом талант, который должен быть услышанным на большой сцене.

На песенном конкурсе в Роттердаме Саманта Тина исполнит новую песню «The Moon is Rising»:



Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

