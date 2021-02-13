Недавно жюри Нацотбора определило песню, которую группа Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Композицию «Шум» единогласно выбрало профессиональное жюри. А как этот выбор восприняла группа Go_A? Смотрите в эксклюзивном сюжете «Вікна-новини»!

Члены жюри – Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин – из трех предложенных группой Go_A композиций единогласно выбрали «Шум». На выбор были представлены еще две новые песни – «Рано» и «Церковка».

«Мы думали, что будет все намного проще – мы поедем с «Соловьем» и все… Но мы поедем, покажем украинскую культуру и увидим, что из этого получится. Если Европе понравится, то это значит, что мы сделали что-то важное», – отметила Катя Павленко.

Напомним, из-за распространения COVID-19 Евровидение-2020 отменили. Часть стран-участниц приняла решение, что их представители выступят в следующем году, в том числе и Украина.

В Евровидении-2021 примет участие 41 страна. 18 мая стартует первый полуфинал, 20 мая – второй полуфинал, 22 мая – финал.

Известно, что организаторы Евровидения-2021 отказались от традиционного проведения конкурса. Пока остаются три актуальных варианта.

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