Нещодавно журі Нацвідбору визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Компоицію «Шум» одноголосно обрало професійне журі. А як цей вибір сприйняв гурт Go_A? Дивіться в ексклюзивному сюжеті «Вікна-новини»!

Члени журі – Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін – із трьох запропонованих гуртом Go_A композицій одноголосно обрали «Шум». На вибір були представлені ще дві нові пісні – «Рано» і «Церковка».

«Ми думали, що буде все набагато простіше – ми поїдемо з «Соловейком» і все… Однак ми поїдемо, покажемо українську культуру і побачимо, що з цього вийде. Якщо Європі сподобається, то це значить, що ми зробили щось важливе», – наголосила Катя Павленко.

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалили рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна.

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

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