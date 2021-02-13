Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Шум» від України на Євробачення-2021: ексклюзивне інтерв’ю гурту Gо_A

13.02.2021

Нещодавно журі Нацвідбору визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Компоицію «Шум» одноголосно обрало професійне журі. А як цей вибір сприйняв гурт Go_A? Дивіться в ексклюзивному сюжеті «Вікна-новини»!

 

Члени журі – Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін – із трьох запропонованих гуртом  Go_A композицій одноголосно обрали «Шум». На вибір були представлені ще дві нові пісні – «Рано» і «Церковка». 

«Ми думали, що буде все набагато простіше ми поїдемо з «Соловейком» і все… Однак ми поїдемо, покажемо українську культуру і побачимо, що з цього вийде. Якщо Європі сподобається, то це значить, що ми зробили щось важливе»,  –  наголосила Катя Павленко. 

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалили рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна. 

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. 

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

Більше на тему: Євробачення-2021: букмекери представили попередній прогноз

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати