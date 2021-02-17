Go_A стали фаворитами еврофанов с песней «Шум»

Недавно жюри Нацотбора определило песню, которую группа Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Судьи единогласно выбрали композицию «Шум». Однако не только им понравилась эта песня группы Go_A. Как на нее отреагировали еврофаны – читайте далее в материале.

На днях стало известно, что Go_A являются фаворитами еврофанов с песней «Шум» и заняли 1️ место по версии Wiwibloggs – крупнейшего блога о Евровидении. Wiwibloggs регулярно публикует топ самых любимых композиций, которые будут звучать на конкурсе в 2021 году.

«Уже 3 неделю подряд мы занимаем первое место в рейтинге, и за нас проголосовали более трети опрошенных. Спасибо за такую ​​ШУМную любовь к нам и нашему творчеству. Этого успеха мы достигаем вместе!»

Напомним, из-за распространения COVID-19 Евровидение-2020 отменили. Часть стран-участниц приняла решение, что их представители выступят в следующем году, в том числе и Украина.

В Евровидении-2021 примет участие 41 страна. 18 мая стартует первый полуфинал, 20 мая – второй полуфинал, 22 мая – финал.

Известно, что организаторы Евровидения-2021 отказались от традиционного проведения конкурса. Пока остаются три актуальных варианта.

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