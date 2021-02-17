Go_A стали фаворитами єврофанів з піснею «Шум»

Нещодавно журі Нацвідбору визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Судді одноголосно обрали композицію «Шум». Однак не тільки їм сподобалася ця пісня гурту Go_A. Як на неї відреагували єврофани – читайте далі в матеріалі.

Днями стало відомо, що Go_A є фаворитами єврофанів з піснею «Шум» та посіли 1️ місце за версією Wiwibloggs – найбільшого блогу про Евробачення. Wiwibloggs регулярно публікує топ найулюбленіших композицій, які звучатимуть на конкурсі у 2021 році.

«Вже 3 тиждень поспіль ми займаємо першу сходинку у рейтингу, і за нас проголосували більш ніж третина опитаних. Дякуємо за таку ШУМну любов до нас та нашої творчості. Цього успіху ми досягаємо разом!»

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалила рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна.

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

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