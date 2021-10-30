30 жовтня відбувся показ другого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов до наступного етапу проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 30.10.2021.

Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова були першими учасниками другого випуску легендарного шоу. Вони продемонстрували танці на роликах і показали неймовірні трюки. Аліса Стригункова вразила журі чуттєвою хореографією. Судді не змогли стримати сліз від зворушливого номеру дівчинки. Станіслав Скочко продемонстрував екстремальне силове шоу, яке запам’яталося суддям надовго. Артем Фесько з Житомирської області виконав високу оперну партію, від якої у суддів були мурашки. Данило Лисенко з Києва показав українцям жонгляж кільцями. Проте хлопець не вразив усіх суддів високим професіоналізмом та складними трюками, бо досить часто помилявся. Однак журі пропустило його в наступний етап шоу. Віталій Дураков на сцені легендарного шоу продемонстрував неймовірну гру на барабанах. Попри те, що учасник 14 років тому втратив зір унаслідок аварії на роботі, він показав блискучий результат. Етнодует Vatra вражав вокалом під українські народні інструменти.Судді одностайно пропустили дівчат у наступний етап шоу. Денис Жигальцов приїхав на шоу з роботи з Німеччини всього на один день! Учасник виконав акробатичні елементи на повітряному пілоні. Харків’янин підняв весь зал та суддів завдяки своєму таланту. Вероніка Хістова на шоу продемонструвала хендстендинг (балет і гімнастику стоячи на руках). Киянка змогла здивувати суддів своїм екстравагантним образом і талантом. Богдан Стріонов та Аліна Фролова шокували суддів повітряною гімнастикою! Діти виконували ефектні трюки за допомогою… власного волосся! У підвішеному стані 12-річна дівчинка своїм волоссям підняла навіть Ксенію Мішину! Андрій Андрійчук показував неймовірні навички каучуку. Суддям сподобався номер, тому вони запросили Андрія в наступний етап шоу.

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