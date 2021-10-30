Данило Лисенко — жонгляж кільцями на «Україна має талант»-2021
30.10.2021
30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Данила Лисенка просто зараз!
Данило Лисенко з Києва показав українцям жонгляж кільцями. Проте хлопець не вразив всіх суддів високим професіоналізмом та складними трюками, бо досить часто помилявся. А Сергій Притула навіть натиснув червону кнопку. «Я не можу сказати “ні” такому таланту, адже, попри помилки, Данило вразив нас рідкісним умінням. Я кажу “так”!» ― наполіг Женя Кот і пропустив учасника в наступний етап шоу.
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