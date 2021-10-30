Аліса Стригункова — вокал на «Україна має талант»-2021

30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Аліси Стригункової просто зараз!

Аліса Стригункова вразила журі чуттєвою хореографією. Судді не змогли стримати сліз! «Алісо, ти справді з країни чудес! Я плакала протягом усього твого виступу. Кожен твій рух розповідав нам, які в нашій країні талановиті діти! Це було дуже красиво, ніжно й настільки делікатно! Звичайно, у тебе 4 “так”!» ― розчулено вимовила Лілія Подкопаєва.

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