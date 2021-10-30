30 жовтня о 19:00 відбувся показ другого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників! Хто пройшов до наступного етапу? А хто отримав «так» від Лілії Подкопаєвої?

Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова були першими учасниками другого випуску легендарного шоу. Вони продемонстрували танці на роликах і показали неймовірні трюки. «Я бачив дуже багато екстремальних номерів, але таких емоцій у мене ніхто не викликав! Це було фантастично!» ― прокоментував виступ учасників Женя Кот і запросив їх у наступний етап шоу.

Відтак почути свій вердикт вийшов вокаліст TRIKZZZTER. На сцені «Україна має талант» він виконав пісню про коронавірус в епатажних костюмах. Виступ учасника не вразив зіркове журі, а Євген Кот натиснув червону кнопку. «Я вважаю, що дарувати насолоду треба талановито і надихати якось людей своєю творчістю. На панк-вечірках, можливо, це буде круто. Але ми зараз не на панк-вечірці!».

А от Аліса Стригункова вразила журі чуттєвою хореографією. Судді не змогли стримати сліз! «Алісо, ти справді з країни чудес! Я плакала протягом усього твого виступу. Кожен твій рух розповідав нам, які в нашій країні талановиті діти! Це було дуже красиво, ніжно й настільки делікатно! Звичайно, у тебе 4 “так”!» ― розчулено сказала Лілія Подкопаєва.

Після чуттєвого номеру Аліси своїми вміннями підкорював глядачів «Україна має талант» Станіслав Скочко. Учасник продемонстрував екстремальне силове шоу, яке запам’яталося суддям надовго. Станіслав викликав неабиякі емоції у глядачів, але Євгена Кота він не здивував, тому хореограф був єдиним, хто сказав конкурсанту «ні». «Чи бачив я таке раніше? Так! Але Станіслав ― не професійний виконувач цих елементів. Він ― учитель фізкультури запорізької школи. Я хочу, щоб діти брали приклад з людей, які їх до чогось корисного привчають! Тому від мене ― так!» ― сказав Сергій Притула.

Наступний учасник вражав суддів своїми вокальними здібностями. Артем Фесько

з Житомирської області виконав високу оперну партію, від якої у суддів були мурашки! «У мене досі сльози на очах! Я страшенно радий, що у нас є “Україна має талант”! Я дуже радий, що за допомогою цього шоу ми вкотре можемо довести різним скептикам, які говорять, що якісь там діти зараз не такі і т.д., що ці діти ― наше майбутнє! У вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ Артема Сергій Притула.

Данило Лисенко з Києва показав українцям жонгляж кільцями. Проте хлопець не вразив усіх суддів високим професіоналізмом та складними трюками, бо досить часто помилявся. А Сергій Притула навіть натиснув червону кнопку. «Я не можу сказати “ні” такому таланту, адже, попри помилки, Данило вразив нас рідкісним умінням. Я кажу “так”!» ― наполіг Женя Кот і пропустив учасника в наступний етап шоу.

Мультиінструменталіст Віталій Дураков на сцені легендарного шоу продемонстрував неймовірну гру на барабанах. Попри те, що учасник 14 років тому втратив зір унаслідок аварії на роботі, він показав блискучий результат. Віталій зіграв на барабанах твір під назвою «Твоя війна». Музику для своєї авторської пісні він написав сам і для виступу на проєкті також записав удома аранжування, використовуючи гітару та бас-гітару. «Сьогодні ви довели, що кордони ― тільки у нас в голові! Я вражена вашим талантом, ви дуже сильна людина», ― прокоментувала виступ Ксенія Мішина.

Наступні учасниці ― етнодует «Vatra» ― співали під супровід українських народних інструментів. Дівчата з Рівненщини цього літа стали справжніми зірками тіктоку! Сестри виконали на відео чуттєву українську пісню і закохали в себе мільйони інтернет-користувачів. Сьогодні дует також виконав українську народну пісню «Ой там на горі». Судді одностайно пропустили співачок у наступний етап шоу. «Дівчата, величезне спасибі вам за ці емоції! Дякую, що продовжуєте славні традиції наших предків!» ― сказала Лілія Подкопаєва.

Денис Жигальцов приїхав на шоу з роботи з Німеччини всього на один день! Учасник виконав акробатичні елементи на повітряному пілоні. Харків’янин підняв весь зал та суддів завдяки своєму таланту! «Ти розтягнутий, у тебе дуже круті шпагати, і це неймовірний талант!» ― прокоментував виступ хореограф Женя Кот.

Перша диджейка на лазерній арфі Laganza також хотіла здивувати суддів. Музикантка окрім гри на лазерній арфі виконала сучасну пісню. Однак саме через вокальні здібності Женя Кот і Сергій Притула натиснули червоні кнопки. «Лазерна арфа ― просто бомба-ракета! Це було дуже сильно, неочікувано і достатньо свіжо! Але на рахунок вокалу… Музика жила своїм життям, а голос ваш ― своїм», ― сказав Сергій Притула.

Відомий блогер Джуда Келечі з Івано-Франківська заспівав пісню під гітару про прес. Однак не всі судді були вражені вокальними даними учасника. Тільки двоє сказали Джуді «так». «Якщо оцінювати тебе як класного, веселого хлопця, то ти ― топ! Але якщо оцінювати тебе як класного співака, то ти ще на початку вокального шляху», ― прокоментував виступ учасника Сергій Притула.

Вероніка Хістова сьогодні на шоу показала Україні свій талант ― хендстендинг (балет і гімнастику стоячи на руках). Киянка змогла здивувати суддів своїм екстравагантним образом і талантом. «Я бачила ваші помилки, але я хочу, щоб у вас усе вийшло! Я вам кажу “так”!» ― мовила Лілія Подкопаєва і пропустила дівчинку в наступний етап шоу.

Повітряні гімнасти Богдан Стріонов та Аліна Фролова шокували суддів своїм номером! Діти виконували ефектні трюки за допомогою… власного волосся! У підвішеному стані 12-річна дівчина своїм волоссям підняла навіть Ксенію Мішину! «Я багато бачив різних трюків, номерів, різних жанрів, але такого я ніколи не бачив! Мені здається, що це не просто складно, а нереально! Ви однозначно проходите далі», ― прокоментував виступ Женя Кот.

Останнім учасником другого ефіру був Андрій Андрійчук. Він продемонстрував неймовірні навички каучуку. «Такий кайф! Це було справжнє злиття з музикою і магія! Я хочу до вас на розтяжку!» ― наголосила Ксенія Мішина. Учасник отримав від суддів 4 «так».

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