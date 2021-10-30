30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Андрія Андрійчука просто зараз!

Останнім учасником другого ефіру був Андрій Андрійчук. Він показував неймовірні навички каучуку. «Такий кайф! Це було справжнє злиття з музикою і магія! Я хочу до вас на розтяжку!» ― наголосила Ксенія Мішина. Андрій отримав від суддів 4 «так».

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