30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Вероніки Хістової просто зараз!

Вероніка Хістова на шоу продемонструвала хендстендинг (балет і гімнастику стоячи на руках). Киянка змогла здивувати суддів своїм екстравагантним образом і талантом. «Я бачила ваші помилки, але я хочу, щоб у вас все вийшло! Я вам кажу “так”!» ― зазначила Лілія Подкопаєва.

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