Вероника Хистова ― хендстендинг на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Вероники Хистовой прямо сейчас!

Вероника Хистова на шоу продемонстрировала хендстендинг (балет и гимнастику на руках). Киевлянка смогла удивить судей своим экстравагантным образом и талантом. «Я видела ваши ошибки, но я хочу, чтобы у вас все получилось! Я вам говорю “да”!» ― сказала Лилия Подкопаева.

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