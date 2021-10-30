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Дуэт Vatra ― вокал на «Україна має талант»-2021

30.10.2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер дуэта Vatra прямо сейчас!

Этно-фольклорный дуэт «Vatra» выполняли вокал под украинские народные инструменты. Девушки из Ровенщины этим летом стали настоящими звездами тик-тока! Сестры исполнили на видео чувственную украинскую песню и влюбили в себя миллионы интернет-пользователей. Сегодня дуэт исполнил украинскую народную песню «Ой там на горі». Судьи единодушно пропустили девушек в следующий этап шоу. “Девушки, огромное спасибо вам за эти эмоции! Спасибо, что продолжаете славные традиции наших предков! – сказала Лилия Подкопаева.

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