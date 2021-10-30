30 октября в 19.00 состоялся показ второго выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников! Кто прошел в следующий этап? А кто получил «да» от Лилии Подкопаевой?

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова были первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки. «Я видел очень много экстремальных номеров, но подобных эмоций у меня никто не вызывал! Это было фантастично!» ― прокомментировал выступление участников Женя Кот и пропустил их в следующий этап шоу.

Затем услышать свой вердикт вышел вокалист TRIKZZZTER. На сцене «Україна має талант» он исполнил песню о коронавирусе в эпатажном костюме. Выступление участника не поразило звездное жюри, а Евгений Кот нажал красную кнопку. «Я считаю, что дарить наслаждение нужно талантливо и вдохновлять как-то людей своим творчеством. На панк-вечеринках, возможно, это будет круто. Но мы сейчас не на панк-вечеринке!».

А вот Алиса Стригункова поразила жюри чувственной хореографией. Судьи не смогли сдержать слез! «Алиса, ты действительно из страны чудес! Я плакала в течение всего твоего выступления. Каждое твое движение рассказывало нам, какие в нашей стране талантливые дети! Это было очень красиво, нежно и столь деликатно! Конечно, у тебя 4 “да”!» ― растроганно произнесла Лилия Подкопаева.

После чувственного номера Алисы своими способностями покорял зрителей «Україна має талант» Станислав Скочко. Участник продемонстрировал экстремальное силовое шоу, запомнившееся судьям надолго. Он вызвал незаурядные эмоции у зрителей, но Евгения Кота не удивил, поэтому хореограф был единственным, кто сказал конкурсанту «нет». «Видел ли я такое раньше? Да! Но Станислав ― не профессиональный исполнитель этих элементов. Он ― учитель физкультуры из запорожской школы. Я хочу, чтобы дети брали пример с людей, которые их к чему-то полезному приучают! Поэтому от меня ― да!» ― сказал Сергей Притула.

Следующий участник поражал своими вокальными способностями. Артем Фесько из Житомирской области исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки! «У меня слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть “Україна має талант”! Я я очень рад, что с помощью этого шоу мы в очередной раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети ― наше будущее! У вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.

Даниил Лысенко из Киева показал украинцам жонгляж кольцами. Однако парень не поразил всех судей высоким профессионализмом и сложными трюками, потому что часто ошибался. А Сергей Притула даже нажал красную кнопку. «Я не могу сказать “нет” такому таланту, ведь, несмотря на ошибки, Даниил поразил нас редким умением. Я говорю да!» ― сказал Женя Кот и пропустил участника в следующий этап шоу.

Мультиинструменталист Виталий Дураков на сцене легендарного шоу продемонстрировал невероятную игру на барабанах. Несмотря на то, что участник 14 лет назад потерял зрение вследствие аварии на работе, он показал блестящий результат. Виталий сыграл на барабанах произведение под названием«Твоя война». Музыку для своей авторской песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировки, используя гитару и бас-гитару. «Сегодня вы доказали, что границы ― только у нас в голове! Я поражена вашим талантом, вы очень сильный человек», ― прокомментировала выступление Ксения Мишина.

Следующие участницы ― этнодуэт «Vatra» ― исполняли вокал под украинские народные инструменты. Девушки из Ровенщины этим летом стали настоящими звездами тиктока! Сестры исполнили на видео чувственную украинскую песню и влюбили в себя миллионы интернет-пользователей. Сегодня дуэт исполнил украинскую народную песню «Ой там на горі». Судьи единодушно пропустили певиц в следующий этап шоу. «Девушки, огромное спасибо вам за эти эмоции! Спасибо, что продолжаете славные традиции наших предков!» ― сказала Лилия Подкопаева.

Денис Жигальцов приехал на шоу с работы из Германии всего на один день! Участник выполнил акробатические элементы на воздушном пилоне. Харьковчанин поднял весь зал и судей благодаря своему таланту! «Ты растянут, у тебя очень крутые шпагаты и это невероятный талант!» ― прокомментировал выступление хореограф Женя Кот.

Первая диджейка на лазерной арфе Laganza тоже решила удивить судьей. Музыкантка, кроме игры на лазерной арфе, исполнила современную песню. Однако именно из-за вокальных способностей Женя Кот и Сергей Притула нажали красные кнопки. «Лазерная арфа ― просто бомба-ракета! Это было очень сильно, неожиданно и достаточно свежо! Но на счет вокала… Музыка жила своей жизнью, а голос ваш ― своей», ― сказал Сергей Притула.

Известный блогер Джуда Келечи из Ивано-Франковска спел под гитару песню о прессе. Однако не все судьи были поражены вокальными данными участника. Только двое сказали Джуде «да». «Если оценивать тебя как классного, веселого парня, то ты топ! Но если оценивать тебя как классного певца, ты еще в начале вокального пути», ― прокомментировал выступление участника Сергей Притула.

Вероника Хистова сегодня на шоу показала Украине свой талант ― хендстендинг (балет и гимнастику стоя на руках). Киевлянка смогла удивить судей своим экстравагантным образом и талантом. «Я видела ваши ошибки, но я хочу, чтобы у вас все получилось! Я вам говорю “да”!» ― сказала Лилия Подкопаева и пропустила девочку в следующий этап шоу.

Воздушные гимнасты Богдан Стрионов и Алина Фролова шокировали судей своим номером! Дети выполняли эффектные трюки с помощью… собственных волос! В подвешенном состоянии 12-летняя девочка своими волосами подняла даже Ксению Мишину! «Я много видел разных трюков, номеров, разных жанров, но такого я никогда не видел! Мне кажется, что это не просто сложно, а нереально! Вы однозначно проходите дальше», ― прокомментировал выступление Женя Кот.

Последним участником второго эфира был Андрей Андрийчук. Он продемонстрировал невероятные навыки каучука. «Такой кайф! Это было настоящее слияние с музыкой и магия! Я хочу к вам на растяжку!» ― подчеркнула Ксения Мишина. Участник получил от судей 4 «да».

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