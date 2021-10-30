Евгений Емельяненко и Влада Камышникова — танцы на роликах на «Україна має талант»-2021
30.10.2021
30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Евгения Емельяненко и Влады Камышниковой прямо сейчас!
Евгений Емельяненко и Влада Камышникова были первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки. «Я видел очень много экстремальных номеров, но подобных эмоций у меня никто не вызывал! Это было фантастично!» ― прокомментировал выступление участников Женя Кот.
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