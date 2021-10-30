Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова — танцы на роликах на «Україна має талант»-2021

30.10.2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Евгения Емельяненко и Влады Камышниковой прямо сейчас!

Евгений Емельяненко и Влада Камышникова были первыми участниками второго выпуска легендарного шоу. Они продемонстрировали танцы на роликах и показали невероятные трюки. «Я видел очень много экстремальных номеров, но подобных эмоций у меня никто не вызывал! Это было фантастично!» ― прокомментировал выступление участников Женя Кот.

Больше по теме: Евгений Кот рассказал, кто будет самым строгим судьей шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.