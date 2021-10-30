Алиса Стригункова ― вокал на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Алисы Стригунковой прямо сейчас!

Алиса Стригункова поразила жюри чувственной хореографией. Судьи не смогли сдержать слез! «Алиса, ты действительно из страны чудес! Я плакала в течение всего твоего выступления. Каждое твое движение рассказывало нам, какие в нашей стране талантливые дети! Это было очень красиво, нежно и столь деликатно! Конечно, у тебя 4 “да”!» ― растроганно произнесла Лилия Подкопаева.

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