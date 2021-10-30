Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова — танці на роликах на «Україна має талант»-2021

30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Євгенія Ємельяненка та Влади Камишнікової просто зараз!

Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова були першими учасниками другого випуску легендарного шоу. Вони продемонстрували танці на роликах і показали неймовірні трюки. «Я бачив дуже багато екстремальних номерів, але таких емоцій у мене ніхто не викликав! Це було фантастично!» ― прокоментував виступ учасників Женя Кот.

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