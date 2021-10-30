Виталий Дураков — игра на барабанах на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Виталия Дуракова прямо сейчас!

Мультиинструменталист Виталий Дураков на сцене легендарного шоу продемонстрировал невероятную игру на барабанах. Несмотря на то, что участник 14 лет назад потерял зрение в результате аварии на работе, он показал блестящий результат. Виталий сыграл на барабанах произведение под названием «Твоя война». Музыку для своей авторской песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару. «Сегодня вы доказали, что границы ― только у нас в голове! Я поражена вашим талантом, вы очень сильный человек», ― прокомментировала выступление Ксения Мишина.

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