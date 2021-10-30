Богдан Стрионов и Алина Фролова — воздушная гимнастика на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Богдана Стрионова и Алины Фроловой прямо сейчас!

Воздушные гимнасты Богдан Стрионов и Алина Фролова шокировали судей своим номером! Дети выполняли эффектные трюки с помощью… собственных волос! В подвешенном состоянии 12-летняя девочка своими волосами подняла даже Ксению Мишину! «Я много видел разных трюков, номеров, разных жанров, но такого я никогда не видел! Мне кажется, что это не просто сложно, а нереально! Вы однозначно проходите дальше», ― прокомментировал выступление Женя Кот.

Больше по теме: Евгений Кот рассказал, кто будет самым строгим судьей шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.