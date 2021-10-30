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Даниил Лысенко — жонгляж кольцами на «Україна має талант»-2021

30.10.2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Даниила Лысенко прямо сейчас!

Даниил Лысенко из Киева показал украинцам жонгляж кольцами. Однако парень не поразил всех судей высоким профессионализмом и сложными трюками, потому что часто ошибался. А Сергей Притула даже нажал красную кнопку. «Я не могу сказать “нет” такому таланту, ведь, несмотря на ошибки, Даниил поразил нас редким умением. Я говорю “да”!» ― настоял Женя Кот и пропустил участника в следующий этап шоу.

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