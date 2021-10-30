Артем Фесько ― вокал на «Україна має талант»-2021

30 октября состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников. Смотрите номер Артема Фесько прямо сейчас!

Артем Фесько из Житомирской области исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки! «У меня до сих пор слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть “Україна має талант”! Я я очень рад, что с помощью этого шоу мы в очередной раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети ― наше будущее! У вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.

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