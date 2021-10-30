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Артем Фесько — вокал на «Україна має талант»-2021

30.10.2021

30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Артема Феська просто зараз!

Артем Фесько з  Житомирської області виконав високу оперну партію, від якої у суддів були мурашки! «У мене досі сльози на очах! Я страшенно радий, що у нас є “Україна має талант”! Я я дуже радий, що за допомогою цього шоу ми вкотре можемо довести різним скептикам, які говорять, що якісь там діти зараз не такі і т.д., що ці діти ― наше майбутнє! У вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ Артема Сергій Притула.

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