30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Богдана Стріонова та Аліни Фролової просто зараз!

Повітряні гімнасти Богдан Стріонов та Аліна Фролова шокували суддів своїм номером! Діти виконували ефектні трюки за допомогою… власного волосся! У підвішеному стані 12-річна дівчинка своїм волоссям підняла навіть Ксенію Мішину! «Я багато бачив різних трюків, номерів, різних жанрів, але такого я ніколи не бачив! Мені здається, що це не просто складно, а нереально! Ви однозначно проходите далі», ― прокоментував виступ Женя Кот.

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