30 жовтня відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників. Дивіться номер Віталія Дуракова просто зараз!

Мультиінструменталіст Віталій Дураков на сцені легендарного шоу продемонстрував неймовірну гру на барабанах. Попри те, що учасник 14 років тому втратив зір унаслідок аварії на роботі, він показав блискучий результат. Віталій зіграв на барабанах твір під назвою «Твоя війна». Музику для своєї авторської пісні він написав сам і для виступу на проєкті також записав удома аранжування, використовуючи гітару та бас-гітару. «Сьогодні ви довели, що кордони ― тільки у нас в голові! Я вражена вашим талантом, ви дуже сильна людина», ― прокоментувала виступ Ксенія Мішина.

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